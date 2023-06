Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie haben es noch nicht geschafft, aber die Hoffnung auf den Oberligaaufstieg bleibt bestehen. Die Frauen der HSG Lingenfeld/Schwegenheim setzten sich am Sonntag bei HSG Nahe-Glan 22:21 (10:11) durch und belegen in der Aufstiegsrunde aktuell Rang zwei. Alles hängt vom Ausgang der Begegnung zwischen Saarbrücken und Nahe-Glan am Sonntag ab.

Es war ein Wechselbad der Gefühle in der proppenvollen Halle Kyrau in Kirn. Schon von Weitem erschallte der Höllenlärm, den die beiden Fanlager mit Trommeln und einer Sirene entfachten. Unter