Christopher Huber verstärkt in der kommenden Saison den linken Rückraum des Noch-Pfalzligisten HSG Dudenhofen/Schifferstadt. Das hat der Verein am Dienstag mitgeteilt. Huber kommt vom höherklassigen SV Zweibrücken. Zudem schließt sich Kreisläufer Patrick Müller (TSV Iggelheim) Dudenhofen/Schifferstadt an.

Die HSG bezeichnete die Neuverpflichtungen als Paukenschlag. Die zwei absoluten Topspieler verstärkten den Kader qualitativ erheblich. Zudem sagten des Trainerteam und der Rest des Kaders für 2022/23 zu.