„Wir sehen in der Verbandsliga keine Perspektive mehr“, sagte Sascha Pfliegensdörfer, der Vorsitzende des HSV Lingenfeld, zum freiwilligen Rückzug der Handballer der HSG Lingenfeld/Schwegenheim aus der Spielklasse. Die Mannschaft, weiter von Jens Collet betreut, startet in der kommenden Spielzeit in der A-Klasse.

Große Personalprobleme

Die Formation der Spielgemeinschaft quälte sich schon länger mit großen Personalproblemen und stand zuletzt im Abstiegskampf. Zwei Dauerverletzte und drei Abgänge ließen das Team weiterschrumpfen. Akin Calisir (Achillessehnen-Operation) und Daniel Henninger (Knie-Operation) benötigen für eine Rückkehr noch viel Zeit.

Der Abgang von Top-Goalgetter Patrick Troubal zum Pfalzliga-Rückkehrer TuS Heiligenstein steht schon länger fest. Als jetzt auch Carlo Ratz (Ausbildung) und Felix Turich (Studium) ihren Abschied verkündeten, zogen die Verantwortlichen nach einer Sitzung mit Mannschaft und Trainer die sportliche Reißleine.