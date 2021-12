Frauen-Pfalzligist TuS Heiligenstein geht mit dem bisherigen Aufgebot auch in die Runde 2021/22. Das hat Spielleiter Uwe Geier am Sonntagmorgen der RHEINPFALZ mitgeteilt. Demnach gaben Trainer Volker Herle und alle Spielerinnen ihre Zusage. Außerdem geht weiterhin ein zweites Team in der A-Klasse an den Ball

Zum Jahresabschluss unterlagen Heiligenstein beim unangefochtenen Tabellenführer TSG Haßloch trotz guter Gegenwehr 22:30. Nach dem 0:6 kam der TuS noch einmal auf 6:7 heran, ehe sich Haßloch auf 16:11 absetzte. Nähe als auf vier Treffer kamen die Gäste in der zweiten Hälfte nicht mehr heran. Kapitänin Tina Geier (8/4) traf am häufigsten.