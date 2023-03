Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit der Heimpartie gegen TuS Kaiserslautern-Dansenberg starten die Frauen des TuS Heiligenstein am 18. September in die Pfalzliga-Spielrunde. Nach dem fünften Rang in der vergangenen Saison peilt Trainer Volker Herle nun einen noch besseren Tabellenplatz an.

„Alles andere wäre kein ernst zu nehmendes Ziel für mich“, sagt der Coach. Der Auftaktgegner Dansenberg sei weder ihm noch der Mannschaft bekannt. Sie wissen also nicht, was auf sie zukommt.