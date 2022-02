In einem auf überschaubaren Niveau stehenden Pfalzliga-Match haben die Damen des TuS Heiligenstein einen weiteren knappen Auswärtssieg – dieses Mal im Nachholspiel bei der FSG Hauenstein/Rodalben – gefeiert: 20:19. Im ersten Abschnitt legten die Gastgeberinnen gleich mal ein 3:1 vor.

Fehlerhaft

Danach verlief die Begegnung mit relativ hoher Fehlerquote auf beiden Seiten ausgeglichen. Kurz vor dem Wechsel setzte sich Heiligenstein zum 9:7-Pausenstand ab. Die zweite Hälfte wogte lange Zeit hin und her. Keine Mannschaft ging mit mehr als einem Treffer in Führung. Wieder blieben viele Chancen ungenutzt, darunter sechs Siebenmeter.

Aber der TuS bewies am Ende gute Moral und drehte nach dem 17:18 (50.) den Spieß nochmals um. In den abschließenden vier Minuten fielen keine Tore mehr. So spielten sie: Regner (Tor), Geier 3/1, Schrader 2, Wilde 5/1, Sammet, Schneider 1, Rademacher 2, Gassert 1, Müller 2, Gärtner 3/1, Lippert 1, Mansky.