Der 23-jährige Tom Jansen, ein gebürtiger Speyerer, bestreitet mit der Nationalmannschaft der Niederlande sein erstes großes Turnier. Bei der Europameisterschaft steht er mit seiner Mannschaft in der Zwischenrunde. Seine Eltern wohnen in Haßloch, seine ersten Gehversuche in dieser Sportart unternahm er in der Region.

Eigentlich ist Tom Jansen keiner, der jemanden warten lässt. Aber diesmal musste er eine Ausnahme machen und entschuldigte sich höflich. Der 23-Jährige musste noch auf die Massagebank