Drei Teams aus dem Raum Speyer spielen in der Pfalzliga der Damen. FSG Neuhofen/Waldsee II ist in der Verbandsliga dabei. Die neue Spielgemeinschaft aus Neuhofen und dem zweiten Team von Oberligist Waldsee hat ihre Premiere am 1. November bei der TSG Friesenheim II. TuS Heiligenstein startet am 31. Oktober bei den VTV Mundenheim II.

Der neue Trainer Volker Herle (43) will trotz gravierender personeller Veränderungen an die jüngsten Leistungen anknüpfen und oben mitspielen. Der Ex- Regionalligaspieler des TV Offenbach war als Coach bisher im Nachwuchsbereich des SV Bornheim aktiv, wo die älteste seiner beiden Töchter mitwirkt.

Bei seiner ersten Aktivenstation betreut er zusammen mit Maria Treptow 22 Handballerinnen in zwei Teams. Sie trainieren zusammen. Bei den Partien der A-Klassenvertretung zeichnet Holger Schulze verantwortlich.

Mit Sabrina Schrader, die fortan bei Oberligist Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam das Tor hütet, verließ eine sehr starke Keeperin den TuS. Judith Regner kam von der HSG Mutterstadt/Ruchheim und ist aktuell die einzige gelernte Schlussfrau. Herle sieht hier noch Handlungsbedarf.

Mutterfreuden

Regner arbeitet sich nach einem Bänderriss langsam wieder zurück wie auch Vanessa Schrader und Vanessa Lippert (TG Osthofen, Fußoperation). Silvia Gassert (Iggelheim) und Enya Mansky (Meckenheim) heißen die weiteren Neuen. Sina Zimmermann hörte aus beruflichen Gründen auf. Mara Theilmann, Patricia Brech und Katharina Krüger sehen Mutterfreuden entgegen.

Die Vorbereitung startete mit Online-Kursen. Es folgten Laufeinheiten und Training mit Musik auf dem Beachgelände des TuS. „Das war wirklich gut“, so Herle, der die Seinen körperlich fit sieht und mit der Motivation sehr zufrieden ist. Die Zugänge sieht er gut integriert. An der Mannschaftstaktik gelte es zu feilen. Als Titelfavorit nennt er TSG Haßloch.

HSG Dudenhofen/Schifferstadt beginnt am 1. November gegen Lambsheim/Frankenthal. „Unsere Stärke ist die Breite im Kader“, meint Coach Christian Grill, der drei Torfrauen und zwölf Feldspielerinnen betreut. In sechs Freundschaftpartien, allesamt gewonnen, wechselte er viel und förderte die mannschaftliche Geschlossenheit.

Große Fluktuation

Über herausragende Einzelspielerinnen verfügt er nicht. Die Fluktuation war nicht gering. Melissa Hoffmann (Studium), Lena Schleidweiler (Beruf), Lea Vogtländer (zweite Mannschaft wegen Studiums) und Katja Brill (Karriereende, jetzt Frauenwartin) gingen von Bord.

Anna von den Driesch (Neuhofen), Vanessa Haag (Lingenfeld/Schwegenheim), Lara Hagen (O/B/K/Z) und die zuletzt pausierenden Hannah Riederer, Christina Marceaux heißen die Neuen. Die Ausfälle von Annalena Scheib (fehlt nach Schulteroperation die ganze Saison) und Jenny Fohs (Knie-OP, setzt mindestens bis Februar aus) schmerzen sehr.

Fohs trainiert derzeit die Torhüterinnen. Der langen Vorbereitung gewann Grill auch Positives ab. Denn so band er die Zugänge gut ein und vermittelte ihnen die taktischen Vorgaben. Dennoch, nach dem Auftakt in Kleingruppen, freuten sich alle riesig, ab August endlich wieder zusammen in der Halle zu üben.

Fehlende Gemeinsamkeit

„Das Gemeinsame hat wahnsinnig gefehlt. Die Trennung war schwierig“, sagte Grill. Er sieht die Seinen in guter Verfassung und gut motiviert. Zwei, drei Baustellen existierten, so das Umschaltspiel. Die Abwehr arbeite bereits gut zusammen.

Grill erwartet eine sehr ausgeglichene Liga, die mit den Aufsteigern Landau/Land und Hauenstein/Rodalben an Qualität gewonnen habe und in der Kleinigkeiten den Ausschlag geben. Mit einer Ausnahme: Die weiter verstärkte TSG Haßloch ist für ihn der Top-Favorit: „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben, im gesicherten Mittelfeld landen.“

HSG Lingenfeld/Schwegenheim tritt erstmals am 1. November gegen Haßloch an, auch für Trainer Dominic Pfanger der Favorit: „Aber wir haben keinen Druck, wollen Spaß haben, sie fordern und unser Spiel durchzuziehen.“

Top Fünf

Anders als bei der TSG, die in die Oberliga aufsteigen wolle, lautet das Saisonziel die erste Fünf und Abstiegskampf vermeiden. Heiligenstein traut er mit dem neuen, als Spieler sehr erfahrenen Coach Herle eine Überraschung zu. Personell tat sich wenig. Haag stellt den einzigen Abgang dar. Torfrau Jessica Schuss (Bornheim) kam.

Janine Hans (Bornheim) hilft nach einer Pause punktuell auf Rechtsaußen aus. 13 Feldspielerinnen und zwei Keeperinnen bilden das Aufgebot. Pfanger: „Wir haben gut und hart trainiert. Das zahlt sich aus. Alle ziehen voll mit.“ Dass Schwegenheim, zwischenzeitlich Corona-Hotspot, beeinträchtigte das Training.

Aber seit Mitte August feilen alle in der Halle an der Taktik. Die zeitliche Verzögerung wertet er nicht als tragisch, weil die Runde ja auch um einiges später beginne. Vor allem in der Deckungsarbeit setzte Pfanger den Hebel an, studierte neue Konzepte ein.

Genug Kreativität

In der Offensive müsse er nur noch unterstützend tätig sein, weil seine Eleven selbst kreativ genug seien und fortan Ideen entwickelten, lobt er. Seinen Rückraum weiß er sehr ausgeglichen besetzt, wobei er Janina Luickx als die Säule des HSG-Spiels sieht.

Ihre Schwester Tabea braucht nach ihrer Rückkehr während der letzten Spielzeit von den Bundesliga-A-Juniorinnen der TSG Friesenheim noch etwas Zeit, um sich noch mehr an die Körperlichkeit der Pfalzliga zu gewöhnen. Pfanger freute, dass sich die Torerfolge in den vier gewonnenen Vorbereitungsspielen, auch gegen Oberligist TG Waldsee, auf alle verteilen.

Er hätte gerne noch zweimal mehr getestet, unter anderem gegen Oberligist Friesenheim. Aber die Matches fielen aus. Jetzt verringert er das Pensum bis zum Start noch etwas, um frisch und fit aufzutreten.