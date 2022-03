Der unmittelbar vor der Rückkehr in die Verbandsliga stehende TSV Speyer hat einen Co-Trainer für Dennis Markert in der nächsten Saison. Es ist Simon Gans, ehemaliger Drittligaspieler des TV Großsachsen, der nun auch in Speyer wohnt.

Er schätze Aufbruchstimmung, Umfeld und Potenzial des TSV, teilte er mit. Ob Gans nach einer Verletzung noch einmal selbst zum Leder greife, ließ er offen.