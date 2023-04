Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erfahrung hat Tito Casara genug. Der 46-Jährige war brasilianischer Nationalspieler und Teilnehmer der Junioren-Weltmeisterschaft 1995. Die Kobras des TSV Speyer haben jetzt zugebissen und den Sportwissenschaftler zu sich geholt. Trainieren wird er in Gemeinschaft mit dem zweiten neuen Gesicht Rene Räthel an der Seite 28 A-Jugendliche. Die werden lernen, dass nicht nur Fitness und Taktik für den Erfolg ausschlaggebend sind.

Ziele definiert Casara, der an der Universität Heidelberg studierte und seit 2019 an der Klosterschule Sankt Magdalena in Speyer unterrichtet, bereits deutlich: „Wir wollen von der Bezirksliga