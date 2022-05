Der TuS Heiligenstein bittet zum 16. Jugend-Beachturnier am ersten Juni-Wochenende. Los geht’s am Samstag, 4. Juni (10 Uhr), mit der E-Jugend, gefolgt von D- (12.30 Uhr), C- (15 Uhr) und A-Junioren (17.30). Sonntags kommen Minis (10), D-Mädchen (12.30) sowie B-Jungs (15) an die Reihe.

Rhein-Neckar-Löwen

Zum Auftakt messen sich zwei Heiligensteiner Vertretungen mit HSG Mutterstadt/Ruchheim, TSV Iggelheim, TV Wörth und SG Kandel/Hagenbach. Bei der D-Jugend bekommen es zwei TuS-Teams mit TG Waldsee, Iggelheim, Mutterstadt, HSG Kaiserslautern sowie SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam zu tun.

Die Altersklasse C wartet mit den Römerbergern, TSV Speyer, Rhein-Neckar-Löwen, JSG Mundenheim/Rheingönheim, Wörth, TuS Kaiserslautern-Dansenberg, TSG Haßloch auf, die Ältesten mit SG Heiligenstein/Lingenfeld/Schwegenheim,