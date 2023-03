Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Samstagabend, 14. März 1992, die Lingenfelder Goldberghalle brodelt. 550 Zuschauer verwandeln das Geschehen in einen Hexenkessel. Der HSV Lingenfeld und die TSG Friesenheim stehen sich am drittletzten Spieltag in der entscheidenden Begegnung um die Meisterschaft gegenüber. Mitten drin Uwe Geier, der Torwart der Lingenfelder Oberliga-Handballer: „Wir wussten, um was es geht und waren alle dermaßen positiv angespannt und fokussiert.“

Von Henning Schwarz

Rückblende: Lingenfeld ist nach einem 18:14-Auftaktsieg beim späteren Absteiger TG Waldsee seit dem dritten Spieltag Tabellenführer, während der