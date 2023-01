Die zweite Bauphase zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle Eichenweg und zu Leitungsarbeiten der Stadtwerke beginnen am Montag, 23. Januar. Wie die Stadt weiter mitteilt, gehen die Bauarbeiten mit unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen einher, da eine Vollsperrung der Spaldinger Straße notwendig sei. Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle sowie die Leitungsarbeiten im Bereich des Jugendtreffs laufen in der zweiten Phase bis voraussichtlich 17. März.

Sperrungen, Einbahnstraße und Umleitung

Währenddessen wird die Spaldinger Straße auf Höhe des Eichenwegs auf ungefähr 50 Metern Länge für den Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt. Von Norden kommend ist für Anliegerverkehre die Zufahrt bis zum Ahornweg, vom Süden kommend bis zum Kiefernweg frei. Es wird eine Umleitung via Waldseer Straße und Nußbaumweg eingerichtet. Der Eichenweg wird während der Bauarbeiten im Einmündungsbereich an der Spaldinger Straße für den Kfz-Verkehr voll gesperrt. Er wird als Sackgasse ausgewiesen und die Einbahnregelung aufgehoben. Die Bedienung der Bushaltestellen entlang der Spaldinger Straße zwischen Nußbaumweg und neuer Feuerwache Nord entfällt. Die Linienbusse verkehren auf der Umleitungsstrecke. Weitere Informationen und Neuigkeiten zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in Speyer sind unter www.speyer.de/barrierefreie-bushaltestellen abrufbar.