Eine der größten industriellen Investitionen in Speyer der vergangenen Jahre ist am Freitag offiziell in Betrieb gegangen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) war bei der Durchtrennung des roten Bandes vor der Hydrieranlage der Firma Haltermann dabei. Die Corona-Pandemie und Personalwechsel haben das 2019 gestartete Projekt verzögert.

Henrik Krüpper ist Hauptgeschäftsführer (CEO) der HCS-Group, zu der Spezialchemie-Experte Haltermann Carless