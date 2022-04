Die Firma Haltermann Carless informiert über ein neues Produkt an ihrem Standort in der Joachim-Becher-Straße.

Das zur Frankfurter HCS Group gehörende Unternehmen bringt nach eigener Mitteilung als erster Hersteller ein pflanzenbasiertes iso-Dodecan im industriellen Maßstab auf den Markt. Dieser Rohstoff sei ein wichtiger Inhaltsstoff in Kosmetik- und Körperpflegeprodukten. Mehr als 50 Tonnen davon seien im Speyerer Werk schon produziert worden – was Haltermann den Einstieg in den entsprechenden Markt überhaupt erst ermögliche.

Das iso-Dodecan verfüge über eine hohe kosmetische Qualität und könne fossile Varianten und kritische Silikonverbindungen in Kosmetikprodukten ersetzen. Eine weitere Besonderheit: Die eingesetzten Stoffe seien pflanzlich und stellten einen Beitrag „zur Defossilisierung und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen“ dar, so das Unternehmen. Es beschäftigt in Speyer mehr als 100 Mitarbeiter und stellt hochwertige Kohlenwasserstoffprodukte her.