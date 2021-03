Im Dom zu Speyer gehen nach Advent und Fastenzeit auch im Osterfestkreis die Andachten mit Musik, Lesung, Impuls und Gebet weiter. An drei Samstag-Abenden im April gibt es die Andacht „Halte.Punkt.Ostern“ mit österlicher Musik.

„Die große Nachfrage nach den bisherigen Andachten zeigt uns, dass die Menschen eine Sehnsucht nach Gebet und Musik in Gemeinschaft haben“, so Domdekan Dr. Christoph Kohl. „Wir freuen uns, dass wir hier im Dom weiterhin ein besonderes Angebot machen können, dass für viele einen Lichtblick in der Corona-Zeit darstellt.“

In der ersten am Samstag, 10. April, 18 Uhr, erklingt die frühe Choralkantate von Johann Sebastian Bach „Christ lag in Todesbanden“ BWV 4 nach Luthers Osterlied, das seineseits Passagen der Sequenz „Victimae paschali laudes“ des Wipo von Burgund (deren Uraufführung war womöglich in Speyer) aufgreift. Magdalene Harer, Sopran, Franz Vitzthum, Altus, Sebastian Hübner, Tenor, Matthias Horn, Bass, ein Ensemble des Barockorchesters „L’arpa festante“, Domkapellmeister Markus Melchiori, Truhenorgel, und Domkantor Joachim Weller, Orgel.

Eine Kantate, die früher als BWV 160 dem Thomaskantor zugeschrieben wurde, erklingt am Samstag, 17. April, um 18 Uhr. „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ (nach Hiob 19,25) für Tenor-Solo, Violine und Basso continuo ist aber von Georg Philipp Telemann, aber deshalb kein minder bedeutendes Werk. Georg Poplutz, Tenor, singt, begleitet von Barbara Hefele, Violine, Petra Köhs, Violoncello, und Andreas Köhs, Orgel.

Am Samstag, 24. April, 18 Uhr, werden unter dem Motto „Haec dies quam fecit Dominus – Das ist der Tag, den der Herr gemacht“ Gregorianik und symphonische Orgelmusik von Charles-Marie Widor, Charles Tournemire, Marcel Dupré und anderen verbunden. Es singt die Schola gregoriana. Domorganist Markus Eichenlaub spielt an der Orgel.