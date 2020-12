Noch sieben Mal gibt es in dieser so ganz anderen Adventszeit das eigens dafür konzipierte Format der Adventsandachten „Halte.Punkt.Advent“ im Dom zu Speyer. Ab morgen spielen dabei auch die alle mit einem O beginnenden Antiphone der letzten Tage vor dem Fest eine Rolle in der Liturgie der Andachten. Musikalisch werden die Linien mit barocker Kirchenmusik, Orgelwerken, Gregorianik und Kammermusik fortgesetzt