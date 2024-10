Einwanderer aus dem vormals katholischen Irland in die USA haben Halloween zu dem gemacht, was es noch heute in Amerika und inzwischen auch in Europa ist – eine schaurig schöne Nacht für Gespenster, Hexen oder Zombies. Längst spielt es auch in Speyer eine gewichtige Rolle. Der Hort im Haus für Kinder St. Hedwig ist mit aufwendigen Vorbereitungen ein Beispiel dafür. Er feiert eine Gruselparty mit allem, was das Herz der sechs- bis zwölfjährigen Halloween-Fans erfreut.

Rund 35 Hortkinder sind der Zeit einige Tage voraus. Eine Gruselparty wird am letzten Tag der Herbstferien gefeiert. „Das haben sich die