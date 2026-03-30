Die Halle 101 ist seit Jahrzehnten Ort für Partys und Konzerte in Speyer. Gedankenspiele, sie aufzugeben, sind vom Tisch. Stattdessen wird investiert – und Neues aufgebaut.

Anlässlich des St. Patrick’s Day tobte der Speyerer Süden. „Paddy goes to holyhead“, „The Irish Palatines“ und „Jack &Jens“ ließen die Halle 101 drei Tage vor dem bekannten irischen Volksfestes beben. Mehr als 700 Besucher waren gekommen. Till Kaufmann freut das: „Es war eine super Stimmung“, sagt der Vorsitzende des Rockmusikervereins (RMV). Die Ehrenamtler betreiben die Halle seit 1996 und wollen das auch weiterhin tun. Mit dem Tanz in den Mai am 30. April und dem Black Metal Festival „Atmospheric Arts“ am 9. Mai stehen die nächsten beiden Veranstaltungen schon in den Startlöchern. Auch der Termin eine Woche danach ist fix und ein besonderer: Dann nämlich steigt nach vielen Jahren wieder eine Schülerparty in der Halle. Der 16-jährige Speyerer Johannes Stein will mit zwei Partnern unter dem Titel „Project. Rheinland-Pfalz“ mit fast 1000 Besuchern in der Halle durchstarten. Weitere Termine seien schon geplant – ab Dezember.

Denn nach den drei Veranstaltungen, die noch anstehen, „ist die Halle erst mal zu“, erklärt Kaufmann. In den Monaten danach folgen größere Umbauarbeiten. Die Stadt als Besitzerin des Gebäudes investiert nach Angaben einer Sprecherin rund 1,1 Millionen Euro. Zum einen würden die Toiletten saniert. Zum anderen müsse eine Lüftungsanlage eingebaut werden, damit die Halle den Anforderungen der Versammlungsstättenverordnung genüge. Gleiches gelte für Investitionen in den Brandschutz: So sollen Türen ausgetauscht sowie Not- und Sicherheitsbeleuchtung überarbeitet werden. Außerdem werde der elektrische Unterverteiler erneuert. „Die alte Ölheizung kommt raus“, erklärt Kaufmann. Künftig werde mit einer Wärmepumpe geheizt.

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Innen müsse diesmal nichts gemacht werden: Bereits zum 30. Jubiläum des RMV 2024 war die Halle saniert worden. „Es ist frisch gestrichen und das Dach ist neu“, freut sich der Vorsitzende. Trotzdem, die Arbeiten werden wohl einige Monate in Anspruch nehmen. Wie lange sie die Speyerer Kult-Feierstätte genau beschäftigen, stehe noch nicht fest. Die traditionelle Halloween-Party werde dieses Jahr wohl aber in die Stadthalle ausweichen. Für das Fine-RIP-Konzert am 12. Dezember gilt dagegen: „Bis dahin ist der Umbau abgeschlossen.“

Der Club öffnet früher

Schon früher – vermutlich im Juli oder August – soll ein neues Standbein des RMV seine Pforten öffnen: An die Halle angrenzend entsteht derzeit der „Club 101“. Mehr als 25 Jahre war am Neuen Rheinhafen das Restaurant „Flaming Star“ samt Musikclub zuhause, war aber im Sommer 2023 ausgezogen. Derzeit läuft der größte Umbau in der Geschichte des Gebäudeanbaus. Ein Kern an Mitgliedern treffe sich regelmäßig zu Arbeitseinsätzen vor Ort und sei schon ein ganzes Stück vorangekommen: „Die Abbrucharbeiten sind schon fertig“, berichtet Kaufmann. Der Hauptraum und die angrenzenden Toiletten seien schon komplett entkernt. Als Nächstes werde neuer Estrich aufgebracht, der dann erst einmal einen Monat trocknen müsse. Außerdem soll eine neue Bühne eingebaut werden. Der bisherige Tresen und das Mischpult sollen unter einer großen Treppe ihren neuen Platz finden. „Fast alles in Eigenleistung“, betont der Vorsitzende. Bei einigen gröberen Arbeiten unterstütze die Stadt.

Die Bandbreite an möglichen Veranstaltungen, die hier stattfinden sollen, sei vielfältig. Vernissagen seien genauso möglich wie etwa Filmabende oder Geburtstagsfeiern. Erste Anfragen lägen schon vor. „Der Club wird genial werden“, sagt Kaufmann. „Das wird unbedingt gebraucht in Speyer“, ist der RMV-Vorsitzende überzeugt. Der Austausch mit der Stadt laufe gut. So sei das Brandschutzkonzept bereits erstellt und stehe vor der Genehmigung. Auch der Zugang zum Club soll barrierefrei ausgebaut werden. Ein neues Behinderten-WC könne von Club- und Halle-Besuchern genutzt werden. Bei parallel stattfindenden Veranstaltungen müsse dann nur der Übergang zwischen Club und Halle kontrolliert werden, damit Besucher nicht zwischen den Veranstaltungen hin und her wechselten.

Es sei auch vorstellbar, dass der Club als „Second Floor“, also zusätzlich zur Halle, genutzt werden kann. „Die Infrastruktur der Halle ist super“, sagt Kaufmann. Insbesondere die vielen Parkplätze seien ein echter Standortvorteil. Der Plan sei es, das Musik- und Kulturzentrum für weitere Veranstaltungsformate zu öffnen. Für den kommenden Juli zeige beispielsweise ein Ludwigshafener Ensemble Interesse, ein Konzert am Neuen Rheinhafen zu spielen.