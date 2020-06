„Innerhalb kürzester Zeit haben die behördlichen Auflagen im Zuge der Corona-Krise die gesamte Veranstaltungswirtschaft an den Abgrund gedrängt. Einem riesigen Wirtschaftszweig ist praktisch über Nacht die Arbeitsgrundlage entzogen worden, eine Pleitewelle enormen Ausmaßes droht: mit gravierenden Folgen für den Arbeitsmarkt und die kulturelle Vielfalt als tragende Säule unserer Gesellschaft“, so Tom Koperek, der Initiator der Aktion „Night of Light“ und Vorstand der LK-AG Essen.

Gewaltiges LichtmonumentIn der Nacht vom 22. auf den 23. Juni werden die Teilnehmer bundesweit in mehr als 250 Städten Eventlocations, Spielstätten, Gebäude und Bauwerke mit rotem Licht illuminieren: viele leuchtende Mahnmale, die sich zu einem gewaltigen Lichtmonument arrangieren. In Speyer wird er Rockmusikerverein Speyer dabei sein und am Montag ab 20 Uhr die Halle 101 illuminieren.

Wie die Veranstalter sagen, versteht sich die Aktion als flammender Appell zum Einstieg in einen Branchendialog, der die Vielfaltig und Systemrelevanz der deutschen Veranstaltungswirtschaft thematisieren soll. Der Wirtschaftszweig benötige echte Hilfe anstelle von Kreditprogramme und fordert einen Dialog mit der Politik fordert, um gemeinsam einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Weg aus der Krise zu finden.

Mehr Info www.night-of-light.de