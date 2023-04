Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Rockmusikverein (RMV) hat die kulturlose Zeit genutzt, um Pläne für die Halle 101 zu schmieden. Zunächst sollen Behindertenparkplätze und ein barrierefreier Zugang entstehen. Für so manch andere notwendige Investition in dem Veranstaltungsort aber fehlt es am Geld.

„Das war schon längst fällig, aber erst als wir Brigitte Mitsch angesprochen haben, kam da Druck auf den Kessel“, erzählt der Vorsitzende des RMV, Tristan Sontowski,