Speyer. Das Corona-Testzentrum in der Halle 101 weitet seine Öffnungszeiten aus. Wie Betreiber St.-Vincentius-Krankenhaus mitteilt, ist es auch am Samstag, 3. April, geöffnet. An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag bleibe es jedoch geschlossen. „Eine Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich“, so der Betreiber. Interessenten für Abstriche können sich demnach unter Telefon 06232 133-100 melden. Die Hotline ist Dienstag bis Donnerstag, 9 bis 13 Uhr, und Samstag, 7.30 bis 11 Uhr, besetzt. Im Testzentrum werden PCR-Abstriche genommen, die unter anderem für Kontaktpersonen von Corona-Infizierten oder Patienten vor der Aufnahme in eine Klinik vorgeschrieben sind.