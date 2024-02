Ein 17-Jähriger ist nach Angaben der Polizei am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr von einer sechsköpfigen Gruppe vor der Halle 101 verletzt und bedroht worden. Demnach stieg der Jugendliche aus einem Linienbus aus und wurde von der Gruppe „in aggressiver Weise“ umringt. Ein 22-Jähriger habe auf den 17-Jährigen eingeschlagen. Als die Freunde des Jüngeren ihm zu Hilfe eilten, habe der 22-Jährige ein Pfefferspray gezogen und damit gedroht, es aber nicht eingesetzt. Der 17-Jährige sei daraufhin in die Halle geflohen, in der gerade eine Faschingsparty lief. Er habe über Schmerzen am Hinterkopf geklagt. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben Strafverfahren ein und erteilte der sechsköpfigen Gruppe um den 22-Jährigen einen Platzverweis.