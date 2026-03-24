Was waren das Zeiten mit den regelmäßigen Schülerpartys in der Halle 101! Seit Jahren finden sich dafür immer weniger Ausrichter. Ein 16-jähriger Speyerer will das nun ändern.

„Ich gehe auf jeden Fall selbstbewusst an die Sache“, sagt Johannes Stein. Ein Budget im niedrigen fünfstelligen Bereich? Vorbereitungen für eine Schülerparty mit fast 1000 Besuchern in der Halle 101? Kein Problem. „Wir machen das ja nicht zum ersten Mal.“ Dabei ist der Speyerer erst 16 Jahre alt, Zehntklässler am Gymnasium am Kaiserdom – und Geschäftsmann. Mit zwei Partnern wird er unter dem Titel „Project.Rheinland-Pfalz“ am Samstag, 16. Mai, 20 Uhr bis ungefähr 4 Uhr morgens, seine erste Veranstaltung in Speyers größter Feier-Arena organisieren. Zusammen mit Noe Neizel (18, Butzbach) und einer Gießener Agentur hat er seit 2025 schon vier große Partys in Hessen veranstaltet.

Dass Johannes Stein mit zunächst 15, heute 16 Jahren überhaupt als selbstständiger Unternehmer auftreten und der Agentur seine Leistungen in Rechnung stellen darf, musste das Familiengericht genehmigen. Es hat ihn mit Einverständnis seiner Eltern und nach Vorlage eines Businessplans für geschäftsfähig erklärt. Wenn bei der Premiere alles wie erwartet läuft, soll die große Schülerparty in Speyer keine Eintagsfliege bleiben. Die nächsten Termine seien für die Zeit nach der Renovierung der Halle ab Dezember schon vorgemerkt, berichtet Stein. „Im Vier-bis-acht-Wochen-Takt“ würde das Trio künftig gerne entsprechende Angebote machen. „Es wird funktionieren, weil hier ein Mangel besteht“, ist der Schüler überzeugt.

Großes Interesse

Stein rechnet mit großem Interesse und einem schnell ausverkauften Haus. „Es läuft hier am Anfang schon besser als in Hessen.“ Im Januar sei das Project.Rheinland-Pfalz erstmals veröffentlicht, vor rund drei Wochen mit konsequenter Digitalwerbung begonnen worden. Zunächst verbreitete sich die Kunde wie ein Lauffeuer über 3000 Mitglieder von Facebook-Gruppen, seither läuft alles über den Instagram-Kanal project.rheinlandpfalz mit mehr als 1200 Followern und 40.000 Aufrufen innerhalb von 24 Stunden. Seit Sonntag, 22 Uhr, läuft der Kartenvorverkauf für 12 Euro. Schon am Montag waren mehr als die Hälfte der Karten weg. Der Preis steigere sich, wenn das Kontingent kleiner wird, erklärt Stein die Taktik, zu der auch eine für die Abendkasse reservierte Kartenration zählt.

Vermieter in der Halle 101 ist der Speyerer Rockmusikerverein, von dem die Veranstalter laut kürzlich unterzeichnetem Vertrag die Security ordern. Ausschankteam und weitere Funktionen im rund 30-köpfigen Team bestücken sie selbst. Es sind viele Vorgaben zu berücksichtigen. Für Minderjährige müssen Einverständniserklärungen der Eltern vorliegen und volljährige Begleiter greifbar sein. An der Theke muss beim Wunsch nach Alkoholischem jeweils geprüft werden, ob Bier und Wein ab 16 Jahre oder auch Härteres für Volljährige herausgegeben werden darf. „Das sind geschulte Leute am Ausschank. Wer am Ende ist, bekommt nichts mehr“, erklärt Stein. Und wer nach Stress aussehe, komme gar nicht erst an den Sicherheitskräften vorbei. Hauptzielgruppe seien 16- bis 25-Jährige. „Wir legen großen Wert darauf, dass alles sicher ist“, betont er.

DJs auf zwei Bühnen

Musik von drei DJs laufe auf zwei Bühnen – eine in, eine vor der Halle. Stein hat von Interesse aus einer größeren Region bis Karlsruhe gehört und kündigt auch einen „Partybus“ aus Frankfurt an, bei dem Fans der hessischen Partys Fahrt- und Feiertickets im Paket erwerben könnten. Erfahrung sei viel wert in der Branche, sagt er über die Vorbereitungen: „Wer nicht wirklich professionell an die Sache herangeht, verbucht ein Minus, denn die Kosten sind sehr hoch.“

Wie wird ein 16-Jähriger zum Unternehmer, und bleibt da überhaupt noch Zeit für die Schule? Johannes Stein schmunzelt. Er spiele ja auch noch Fußball in der Regionalliga-U17 des FC Speyer 09, er gehe ins Fitnessstudio und lege Wert auf sein Familien- und Sozialleben. „Da kommt viel zusammen, aber mit einem gewissen Zeitmanagement und mit Disziplin geht es“, betont er. Seinen Geschäftspartner Neizel hat er beim E-Commerce kennengelernt: Stein verkauft beim Dropshipping Produkte, ohne diese selbst einzulagern. Vater Ronny Stein – selbst im öffentlichen Dienst bei der Rentenversicherung tätig – sieht weniger die Eltern als geschäftliches Vorbild für den 16-Jährigen, als vielmehr dessen sieben Jahre älteren Bruder, der schon mit 15 ein Gewerbe als Schachlehrer angemeldet habe. Wobei, eines könne er doch beisteuern, so der Projektmanager: „Den Realismus, den ich habe, haben meine Söhne auch.“

Wo soll die Sache hinführen für Johannes Stein? Natürlich habe er geschäftliche Pläne und denke auch schon über Mitarbeiter nach, berichtet der Jugendliche aus Speyer-Süd. „Mein erstes Ziel ist aber, das Abi zu machen.“ Danach werde er schauen, wie sich sein „Business“ entwickelt habe – und nicht auf Teufel komm raus studieren, wenn sich ein anderer vielversprechender Weg auftue.