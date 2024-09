Mit ihrer ganzen Medienvielfalt startet die Stadtbibliothek mit ihrem Programm ins zweite Halbjahr 2024. Pfälzer Lesungen sollen zur Tradition werden. Beteiligungen und Kooperationen wachsen, Herausforderungen an die Mitarbeiter ebenso.

Robotastisches steht für die Jüngsten auf dem Programm, auf Autorenlesungen, Lesekreise, -tipps, Vorträge und Filme können sich Erwachsene freuen. „Bücher sind gerade für Kinder immer noch sehr wichtig“, beruhigt Bibliotheksleiterin Kerstin Bürger Zweifler, die dem Buch in diesen Zeiten kaum noch Zukunftschancen einräumen. „Aber unser Angebot bleibt vielfältig zeitgemäß und damit attraktiv“, betont sie.

Derzeit gibt es noch bis zum 11. September die Möglichkeit, rund um die Villa Ecarius Gratis-Lesefutter zu pflücken. Das Angebot zum Welt-Alphabetisierungstag am 8. September will in Kooperation mit der Volkshochschule und dem Mehrgenerationenhaus auf 6,2 Millionen Erwachsene aufmerksam machen, die als sogenannte funktionale Alphabeten lediglich auf niedrigem Niveau in der Lage sind zu lesen und schreiben.

Unter der Leitung von Gemeindeschwester plus Alexandra Mally hat sich ein erweiterbarer Leser-Kreis gefunden, der sich an jedem 1. Donnerstag des Monats ab 9.30 Uhr gegenseitig Lesetipps gibt.

„Nachhaltig gärtnern“

Am Montag 23. September wollen VHS-Vertreter, des städtischen Nachhaltigkeitsmanagements, der Bienen-Initiative, Forschungswerkstatt Natur-Kunst-Technik und BUND um 19 Uhr im Vortragssaal der Villa Ecarius mit Herbst-Tipps zur Aussaat Vorfreude auf den Frühling machen. Ein Online-Angebot „Nachhaltig gärtnern – auch auf dem Friedhof“ gibt es am 9. Oktober um 19 Uhr.

Unter dem Titel „Eine Villa voller Worte“ begeht der Club der lebenden Autoren am 24. Oktober um 19.30 Uhr den Tag der Bibliotheken mit eigener Prosa und Lyrik.

Eine „Erzähl-Lesung“ zur deutsch-deutschen Geschichte kündigt Bürger für Mittwoch, 6. November 19.30 Uhr in der Villa Ecarius an. Autorin Stephanie Wally liest aus ihrem autobiografischen Buch „Akte Luftballon“ und erzählt von ihren Erfahrungen im geteilten Deutschland.

Beitrag zu SchUM-Kulturtagen

Am Mittwoch 13. November ab 19 Uhr bringt Autor und RHEINPFALZ-Redakteur Michael Konrad Kolumnen aus den Reihen „Ich mään jo blooß“ und „Saach blooß“ auf die Bühne der Villa Ecarius. Die Freunde der Stadtbibliothek sorgen für echt Pfälzer Bewirtung.

Der Beitrag der Stadtbibliothek zu den diesjährigen Speyerer SchUM-Tagen eröffnet in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Stadt am Freitag, 15. November 19 Uhr mit Mirna Funks Vortrag „Von Juden lernen“ in der Villa Ecarius eine neue Perspektive auf politische Debatten und Streitkultur. Im Online-Vortrag am Montag, 18. November um 19 Uhr betrachtet Amon Seelig Umwelt- und Klimaschutz durch die Brille des Judentums in Tradition und Moderne.

Am Donnerstag, 21. November um 20 Uhr stellt Literaturwissenschaftlerin Christine Stuck in der Stadtbibliothek ihre ganz persönliche literarische „Herbstauslese“ vor. Einen Krimi bringt der Kölner Autor Willi Vögeli am Donnerstag, 28. November um 19.30 in die Villa Ecarius. Sein zeitgeschichtlicher Roman „Der Kollaborateur“ spielt in Teilen in Speyer.

Filmfestival der Generationen

Für Kinder ist in der Herbst- und Winterzeit in der Stadtbücherei echt etwas geboten: An jedem ersten Samstag in den Monaten Oktober, Dezember und Januar wird für Kinder ab vier in der Villa Ecarius ab 11.15 Uhr aus Bilderbüchern vorgelesen, gemalt und gebastelt.

In den Herbstferien gehen die erfolgreichen Kinder des diesjährigen Lesesommers – jedes Kind muss mindestens drei Bücher gelesen haben – gemeinsam ins Kino. Das Filmfestival der Generationen feiern Besucher nach Angaben von Bücherei-Mitarbeiterin Lea Zander am Freitag, 25. Oktober um 15 Uhr mit „Checker Tobi und dem Geheimnis unseres Planeten“.

Wintergeschichten

Beim Spielenachmittag für die ganze Familie am 16. November können Kinder und Erwachsene von 15 bis 18 Uhr Spiele kennenlernen und ausprobieren.

An der Blockhütte in der Iggelheimer Straße 21 beginnt für alle ab sechs Jahren am 13. Dezember um 15.30 Uhr die Weihnachtszeit. In Kooperation mit der Rucksackschule Landesforsten Rheinland-Pfalz wird ein Baum gemeinsam geschmückt, Wintergeschichten gelauscht und Futter für die Tiere verschenkt.

Mit Unterstützung des Fördervereins startet die Stadtbibliothek am Samstag, 25. Januar 2025, um 14 Uhr mit ihrem Familien-Bilderbuchfest ins neue Jahr. An der ersten bundesweiten Nacht der Bibliotheken beteiligt sich die Bücherei mit einer Game Night am 4. April.

Anmeldungen

stadtbibliothek@stadt-speyer.de.