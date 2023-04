Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 21-jährige Speyerer, der am Montag vor dem Jugendschöffengericht angeklagt war wegen Handelns mit und Besitz von Betäubungsmitteln, war kein Unbekannter: Zuletzt stand er am 29. Juli 2019 wegen ähnlicher Delikte vor Gericht. Damals wurde seine Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Derzeit sitzt der Mann wegen anderer Delikte in Frankenthal ein.

Seine Liste von Strafregistereintragungen ist allerdings länger: Sie umfasst 13 Einträge, beginnend mit dem Jahr 2015, da war der Angeklagte 16 Jahre alt. Die jüngsten drei Verurteilungen