Weil er den Motor seines Maserati zwischen Schillerweg und Hafenstraße mehrfach grundlos aufheulen ließ und die Klappen seiner Auspuffanlage zur Verstärkung des Lärms öffnete, hat sich ein 55-Jähriger ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingehandelt. Wie die Speyerer Polizeiinspektion mitteilt, kontrollierte eine Polizeistreife den Fahrer am Donnerstag, 21.05 Uhr, in der Industriestraße. Dabei sei er im Hinblick auf den Lärmschutz sensibilisiert worden. Der aktuelle Bußgeldkatalog sieht für die Verursachung unnötigen Lärms bei der Fahrzeugbenutzung einen Regelsatz in Höhe von 80 Euro vor.