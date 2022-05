Bei 42 kontrollierten Autofahrern haben sich laut Polizeiinspektion Speyer 21 nicht korrekt verhalten. Laut einem Bericht der Beamten kontrollierte die Polizei bereits am vergangenen Samstag in der Hafenstraße an der Einmündung zur Nonnenbachstraße, weil es dort in der Vergangenheit vermehrt zu Unfällen gekommen war. „Ein besonderes Augenmerk lag hier auf der Einhaltung des Haltegebots“, heißt es. Das Ergebnis: Die Polizeibeamten konnten bei 42 kontrollierten Verkehrsteilnehmern 21 Verstöße feststellen, bei denen die Haltelinie überfahren wurde. Zudem wurden zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet.