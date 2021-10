Die Hafenstraße ist ab Montag, 4. Oktober, unter anderem wegen der Erneuerung der Fahrbahndecke für rund zwei Wochen gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung Speyer mit. Demnach würden zudem von den Mitarbeitenden der Stadtwerke Speyer neue Versorgungsleitungen im Bereich der Hausnummern 3 bis 37 verlegt. Für den Verkehr wird laut Stadt eine Umleitung über die Nonnenbachstraße und die Straße Am Heringsee eingerichtet. Fragen zur Baumaßnahme beantwortet die städtische Tiefbauabteilung per E-Mail an tiefbau@stadt-speyer.de.