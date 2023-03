Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

95 Prozent – so weit ist die Baumaßnahme in der Hafenstraße gediehen. Der Bereich vorbei an der Erlus-Villa zum Rhein erfährt eine „funktionale und gestalterische Umgestaltung“, wie es Florian Benner, zuständiger Mitarbeiter der Abteilung Tiefbau der Stadt Speyer, ausdrückt. Die ersten Veränderungen sind bereits gut sichtbar, weitere bringen Verkehrsbehinderungen mit sich.

Seit Oktober vergangenen Jahres wird im Speyerer Osten gearbeitet. Dem Projekt sollen sich weitere Abschnitte an der Uferpromenade und an der Kreuzung Hafenstraße/Am Heringsee