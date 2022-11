Ein 37-jähriger Fahrradfahrer ist laut Polizei bei einem Unfall am Montag, 7.40 Uhr, in der Hafenstraße verletzt worden. Der Mann sei dort in Richtung Franz-Kirrmeier-Straße unterwegs gewesen, als ein Autofahrer aus der Nonnenbachstraße nach rechts in die Hafenstraße eingebogen sei und den mit Vorfahrt von rechts kommenden Radler übersehen habe. Der 37-Jährige habe noch bremsen und einen Zusammenstoß vermeiden können, sei aber vom Fahrrad gestürzt und habe danach über leichte Schmerzen in Knie und Fuß geklagt. „Eine rettungsdienstliche Behandlung vor Ort lehnte er ab“, so die Beamten, die den Sachschaden auf 100 Euro schätzen.