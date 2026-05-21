Noch immer sind sensible Daten von Speyerer Schülern, Lehrern und Familien im Darknet zu finden. Dies hat Andreas Heck, Leiter der städtischen IT-Abteilung, am Dienstagabend im Schulträgerausschuss mitgeteilt. Cyberkriminelle hatten über Monate hinweg die Netze unter anderem von 14 allgemeinbildenden und Förderschulen in Speyer infiltriert und von dort Datensätze kopiert. Entdeckt wurde der Hackerangriff am Morgen des 15. Januar 2025.

Das Volumen der gestohlenen Datenmenge ist nach wie vor unklar. Die Rede ist meist von 1,7 Terabyte, es könnten jedoch deutlich mehr sein. Darunter befinden sich dem Vernehmen nach Kontaktdaten, Zeugnisse und medizinische Gutachten. Gleichwohl sei der Rücklauf an Fragen seitens der Eltern an die Stadt „überschaubar“, sagte Heck. Mehrere Speyerer Familien waren von TV-Teams mit den im Darknet verfügbaren Daten ihrer Kinder konfrontiert worden. Betroffene müssten in diesen Fällen ihre allgemeinen Persönlichkeitsrechte juristisch geltend machen, sagte Christian Seitleben, Leiter des städtischen Schulamtes.

Heck appellierte an die Schulvertreter, weiterhin aufmerksam gegenüber Online-Angriffen zu sein. Es gebe beständig Versuche, von außen in die städtischen IT-Systeme einzudringen. Vor allem sogenannte Phishing-Mails seien gefährlich, mahnte Heck. Eine solche Nachricht wird auch als Einfallstor für den gelungenen Hackerangriff vermutet. Eine frohe Botschaft hatte der städtische IT-Chef aber auch im Gepäck: Voraussichtlich in der ersten Woche der Sommerferien sollen die Schulen der Domstadt ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Die Infrastruktur sei betriebsbereit.