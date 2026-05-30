Der Internetauftritt der Siedlungsgrundschule im Speyerer Norden ist bereits seit einigen Tagen nicht mehr zu erreichen. Offenbar wurde die Homepage der rund 330 Schüler zählenden Einrichtung gehackt. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage bestätigt, sei die Webseite „durch den zuständigen Dienstleister offline genommen“ worden. Laut Stadtsprecherin Anke Illg erreichte am Abend des 20. Mai gegen 19 Uhr „die städtische EDV-Abteilung die Information, dass die schulischen Administratoren der Webseite der Siedlungsgrundschule keinen Zugriff mehr auf ihre Konten hatten“. Die Stadtspitze sei hierüber „umgehend informiert“ worden. „Unmittelbar im Anschluss“ wurde der Internetauftritt der Schule abgeschaltet.

„Eine Kompromittierung der Seite konnte bestätigt werden“, so Illg. Das bedeutet, dass es einen unberechtigten Zugriff von außen auf das System gegeben hat. „Potenziell betroffene Dateien“ seien gesichert worden. Es werde empfohlen, die Seite neu aufzusetzen. Die „Pflege der Webseite sowie die Installation von Sicherheitsupdates und zusätzliche Plugins“ lägen im Verantwortungsbereich der Schule, betont die Stadtsprecherin. Da das Hosting der Webseite „vollständig getrennt von den schulischen Netzwerken erfolgt“, sei die schulische Infrastruktur nicht betroffen.

Im Januar 2025 hatten Hacker die Netzwerke von 14 Speyerer Schulen infiltriert, die Stadt trennte die Schulen daraufhin vom Internet und musste deren Systeme neu aufbauen. Bis alle wieder liefen, dauerte es annähernd ein Jahr. Noch immer sind von Schulservern gestohlene Daten im Darknet zu finden.