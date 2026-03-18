Seit Anfang März steht fest, dass die Gruppe Lockbit nach einem Hackerangriff auf Schulen Anfang 2025 Daten im Darknet veröffentlicht hat. Nun gibt es nähere Informationen.

Die im verborgenen Teil des Internets veröffentlichten Daten umfassen nach Kenntnis der Stadtverwaltung unter anderem Namen, Anschriften und Geburtsdaten von Schülerinnen und Schülern, E-Mail-Adressen und Telefonnummern sowie schulbezogene Unterlagen wie Zeugnisse, Angaben zu Fehlzeiten und Verspätungen, Beurteilungen und interne Vermerke. „In Einzelfällen können auch besonders sensible Informationen, etwa Gesundheitsdaten oder Angaben zu disziplinarischen Maßnahmen, betroffen sein.“ Die Stadt könne aus rechtlichen Gründen die Daten nicht selbst herunterladen oder sichern, „da es sich um unrechtmäßig veröffentlichte personenbezogene Daten handelt. Ein Zugriff oder eine Weiterverarbeitung durch die Stadt selbst ist daher nicht zulässig“, heißt es aus dem Rathaus.

Darüber hinaus könne „nicht ausgeschlossen werden“, dass auch die städtische Kita Schatzinsel von der Datenveröffentlichung betroffen sei, „da diese das Netzwerk der Siedlungsgrundschule zum Teil mitnutzte“. Die jeweiligen Schulen und Kitas würden die betroffene Kinder, Schüler und Eltern informieren.

Bei dem Hackerangriff auf Schulen in der ganzen Pfalz waren auch 15 Speyerer Einrichtungen betroffen. Der Angriff hatte im vergangenen Jahr für große Einschränkungen im Schulalltag gesorgt.