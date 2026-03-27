Der Hackerangriff auf die Schulen zeigt: Die Gefahren des Internets werden nur unzureichend bekämpft. Das geht ins Auge.

Man hatte es im vergangenen Jahr schon befürchtet, doch spätestens seit Anfang März ist klar, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist: Wohl nicht nur, aber auch aus Speyer sind persönliche Daten von Schülern und Lehrkräften im Darknet gelandet. So etwas kann passieren, wenn hochgerüstete und hochprofessionelle Cyberkriminelle auf Datenjagd gehen. Doch im aktuellen Fall wurde es ihnen, wie schon 2022 bei der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises, offenbar unnötig leicht gemacht, weil die Schutzvorkehrungen unzureichend waren. Sei es deswegen, weil die Gefahr aus dem Netz unterschätzt wurde, sei es, weil die finanziellen Mittel für ausgefeilte Sicherungssysteme fehlten und noch immer fehlen. Das muss sich rasch ändern. Absurd wird es, wenn das Datenschutzrecht die Aufklärung von Datenklau behindert, weil niemand in die Datensätze reinschauen darf, die im Darknet stehen. Das verstehe, wer will.