Der Hackerangriff auf die Netzwerke Speyerer Schulen wirkt nach. Familien werden mit gestohlenen Daten konfrontiert, die Stadt investiert in IT-Sicherheit. Was ist der Stand?

Was ist passiert?

Am Morgen des 15. Januar 2025 wurde bekannt, dass Hacker der Gruppe Lockbit in die Netzwerke von 14 allgemeinbildenden und Förderschulen in städtischer wie privater Trägerschaft in Speyer sowie in das Netzwerk der Berufsschule eingedrungen sind. In Rheinland-Pfalz waren insgesamt rund 45 Schulen betroffen. Dabei wurden auch Daten entwendet, darunter so sensible wie Adressen, Zeugnisse, Beurteilungen und Gesundheitsangaben. Die Datensätze sind spätestens seit Anfang März dieses Jahres im Darknet einsehbar. Die Stadt musste die gesamte Infrastruktur der Schul-IT erneuern. Gegen die Verwaltung und den beauftragten IT-Dienstleister hatte es zudem Vorwürfe wegen bestehender Sicherheitsmängel gegeben.

Befinden sich die entwendeten Schuldaten immer noch im Darknet?

Ja, und da bleiben sie voraussichtlich auch. Einmal veröffentlichte Daten seien „in der Regel nicht mehr vollständig entfernbar, da sie häufig kopiert, gespiegelt oder auf weiteren Plattformen erneut veröffentlicht werden können“, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Auch die Ermittlungsbehörden seien diesbezüglich machtlos.

Um welche Datenmenge handelt es sich?

Die Stadt geht davon aus, dass 1,7 Terabyte Daten allein von Speyerer Schulen entwendet wurden. Von den betroffenen rheinland-pfälzischen Schulen seien insgesamt wohl rund vier Terabyte Daten abgeflossen. „Die genaue Datenmenge lässt sich jedoch nicht verlässlich bestimmen“, so die Stadt.

Gibt es konkrete Hinweise auf die Täter?

Nein. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat Mitte April ihr Ermittlungsverfahren gegen unbekannt eingestellt. Ein Täter habe nicht ermittelt werden können, hatte die Stadt damals mitgeteilt. Es wird vermutet, dass die Täter zumindest Verbindungen nach Osteuropa haben.

Wie viele Eltern haben sich bisher wegen des Cyberangriffs gemeldet?

Nur wenige. Bei der Stadt seien „im Zusammenhang mit dem Cyberangriff insgesamt zwei Anträge auf Auskunft nach Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung“ eingegangen. Den Antragstellern sei mitgeteilt worden, dass die Stadt als Schulträger „keinen direkten Zugriff auf die im Darknet veröffentlichten Daten hat und diese aus rechtlichen Gründen auch nicht einsehen darf, da es sich um Schülerdaten handelt, die in den jeweiligen Schulen erhoben und verarbeitet wurden“. Darüber hinaus habe es lediglich vereinzelte Rückmeldungen oder Anfragen von Eltern oder Erziehungsberechtigten gegeben.

Wie viele Eltern wurden von TV-Teams mit gestohlenen Daten ihrer Kinder konfrontiert und gibt es eine rechtliche Handhabe dagegen?

Die Stadt weiß nach eigenen Angaben von zwei Familien, die von TV-Teams behelligt wurden. Man habe eine Beschwerde wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Pressekodex bei der zuständigen Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen eingereicht. Mögliche Verletzungen des Persönlichkeitsrechts könnten von Betroffenen zivilrechtlich geltend gemacht werden. Die Stadt unterstütze gern bei Fragen dazu. Ihr selbst stehe der Landesbeauftragte für Datenschutz „beratend zur Seite“.

Ist eine Informationsveranstaltung für Eltern vorgesehen?

Es sei denkbar, dass man sich an einem zentralen, schulübergreifenden Elterninformationsabend beteilige, sofern es dazu einen Bedarf gebe, kündigt die Stadt an. Die bisher vorliegenden Infos habe sie bereits auf der städtischen Internetseite unter www.speyer.de/schul-it gebündelt.

Wie hoch sind die Kosten, die der Stadt durch den Cyberangriff entstanden sind?

Eine abschließende Bezifferung „ist nicht möglich“, so die Stadt, denn eine Modernisierung der IT-Infrastruktur sei bereits geplant gewesen und lediglich vorgezogen worden. Zusätzliche Kosten seien gleichwohl entstanden, beispielsweise durch eine verschärfte Überwachung der Datenströme. Diese koste aktuell rund 40.000 Euro pro Jahr. Monatlich registriere „die Kernverwaltung der Stadt Speyer zwischen 30.000 und 60.000 Angriffsversuche per E-Mail“. „Nicht bezifferbar“ seien „die personellen Aufwände, die im Zusammenhang mit der Bewältigung des Cyberangriffs entstanden sind“.