Jetzt ist erstmal Urlaub angesagt: Nach dem EM-Titelgewinn im Cruisergewicht des Verbandes IBO ruht sich Hüseyin Cinkara mit seiner Frau am Schwarzen Meer aus. Danach strebt er höhere Ziele an.

Am Schwarzen Meer urlauben derzeit der neue Box-Europameister Hüseyin Cinkara und seine Frau Zeynap. Wie berichtet, holte der in Speyer geborene Schifferstadter in Göppingen den Cruisergewichtstitel