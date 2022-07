Von Christa Kiefer

Einfach war es nicht, den freilaufenden, offensichtlich herrenlosen Altdeutschen Schäferhund einzufangen, der am Samstag in Speyer-Süd in der Nähe des Rheindamms umherirrte. Er sei dort seit einigen Tagen unterwegs gewesen, so Beobachter, die Polizei und Feuerwehr verständigten. Immer wieder fiel er einer Gruppe von Hundehalterinnen auf, die in dem Bereich mit ihren Tieren spazieren gingen.

Auffällig an diesen Begegnungen: Der Hund fühlte sich wahrscheinlich von seinen Artgenossen angezogen. Den Einsatzkräften gelang es jedoch bei mehreren Versuchen nicht, den Rüden einzufangen. Der hielt sich inzwischen im Bereich Rheinhäuser Straße auf. Dort kam Kirsten Zepperitz ins Spiel, deren Hündin dem Altdeutschen offenbar so gut gefiel, dass er ihr konsequent folgte. Und so lief er letztlich auf ein Firmengelände und saß in der „Falle“, die für ihn aber auch Sicherheit mit sich brachte: Der Inhaber habe das Tor zugesperrt, und die Feuerwehr konnte zugreifen.

„Das Tier war sehr ängstlich“, so Thomas Tremmel von der Feuerwehr. Der Hund sei zwar gechipt gewesen, jedoch leider nicht registriert, sodass der Halter weiterhin unbekannt ist. Dieser kann sich nun im Tierheim Speyer melden, wo der Rüde vorerst untergekommen ist.