Die Stadt Speyer erhöht ihre Zuschüsse für die Arbeit sozialer Einrichtungen. Mit Zustimmung des Stadtrats gehen in diesem Jahr 22.000 Euro an den Trägerverein des Speyerer Frauennotrufs. 2025 steige der Zuschuss auf 28.000 Euro, danach jährlich um weitere zwei Prozent, lautet der Beschluss. Trotz einer Anhebung der Zuschüsse von Stadt und Land müsse die Einrichtung „das kontinuierlich bestehende Defizit jährlich durch eingeworbene Spenden decken“, heißt es in der Begründung. Die Kosten seien gestiegen, weil der „enorme Bedarf an Beratung und Prävention“ eine Erhöhung der Arbeitszeit der beiden Teilzeitkräfte beim Frauennotruf erforderlich gemacht habe. Zugestimmt wurde auch einem Jahreszuschuss von 12.500 Euro für die Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF) mit Zwei-Prozent-Dynamik ab 2025. Sie betreibe einen wichtigen Fahrdienst und brauche Unterstützung insbesondere für den Betrieb ihres Gebäudes in der Kutschergasse, heißt es.