Speyer ist über das Wochenende wieder an die Spitze der Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz bei Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gerückt. Zehn Fälle kamen laut Landesuntersuchungsamt am Samstag hinzu, acht am Sonntag und weitere zehn am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag damit bei 193,1 und somit höher als im zuletzt mit der höchsten Inzidenz gemeldeten Kreis Germersheim (168,2) und im Rhein-Pfalz-Kreis (120,8).

Gegen das Virus sollen Impfungen helfen, die diese Woche in Speyer auch wieder vom Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz angeboten werden. Er macht am Mittwoch, 3. November, 8 bis 16 Uhr, Halt an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Geimpft werden können dort laut Land alle Impfwilligen ab zwölf Jahren ohne vorherige Terminvereinbarung. Wer unter 16 Jahre alt ist, muss mit einem Erziehungsberechtigten kommen. Wer zwischen 16 und 18 Jahre alt ist, braucht eine schriftliche Einverständniserklärung eines Elternteils. Im Impfbus stehen die Vakzine von Johnson & Johnson sowie von Biontech/Pfizer zur Verfügung. Mehr Informationen gibt es im Netz unter www.corona.rlp.de/de/impfen.