Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt mit zwei Heimsiegen steht für die Bundesliga-Männer des Judosportvereins Speyer am Samstag ein echter Härtetest bevor: Am dritten Saisonkampftag muss der JSV beim JC Rüsselsheim antreten.

Gegen die Hessen hat der JSV Speyer bislang nur ein einziges Mal gewonnen – und zwar in der vergangenen Saison. JSV-Teamchef Michael Görgen-Sprau kann dieses Mal allerdings nicht personell aus dem Vollen schöpfen. Samuel Mendel, Till Braunbach, Michael Krieger und Pierre Ederer gehen an diesem Wochenende alle beim Junioren-Europacup in Paris auf die Matten.

Rüsselsheim hat am ersten Kampftag gegen die TSG Backnang remis gekämpft, dann aber mit dem Sieg gegen den letztjährigen Tabellendritten JC Leipzig ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Dementsprechend geht man mit viel Selbstbewusstsein in diesen richtungsweisenden Kampf.

Einen Favoriten auszumachen sei in dieser Konstellation schwierig, sagt Michael Görgen-Sprau. „Aber unser Ziel ist es, an die guten Leistungen der ersten beiden Saisonkämpfe etwas Zählbares mitzunehmen.“ Für die JSV-Männer beginnen mit diesem Kampf drei ereignisreiche Wochen mit Bundesligakampftagen an allen Wochenenden, nachdem es sechs Wochen Pause nach dem vorherigen Kampftag gegeben hatte. „Da hoffen wir natürlich, dass alle gesund bleiben und wir erfolgreich und gut durch diese drei Kampftage kommen“, erklärt der Teamchef.