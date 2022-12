Ein gutes Jahrzehnt liegt die Mitteilung zurück, dass der Bundeswehr-Standort Speyer aufgelöst wird. Seither hegt die aus allen Nähten platzende Stadt große Pläne, die Kurpfalzkaserne wie auch das Polygon-Gelände selbst nutzen zu können. Der 2022 geplante Durchbruch lässt auf sich warten.

Augen geradeaus! So lauteten Befehle, als noch das Spezialpionierbataillon die Kurpfalzkaserne nutzte. „Alle Augen auf die Kaserne“, heißt es 2022 immer wieder bei Plänen in Speyer und im Nachbarort Otterstadt, sich baulich weiterzuentwickeln. Es stellt sich aber auch heraus, dass es so einfach nicht ist – und diese Erkenntnis zieht sich wie ein roter Faden durch die jüngere Geschichte der militärischen Liegenschaft in Speyer-Nord.

Als die Soldaten 2015 ausgezogen sind, folgt die Landesaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA), die 2022 so gefragt ist wie nie. Erst bricht der Krieg in der Ukraine aus und viele Flüchtlinge aus dem osteuropäischen Land kommen zunächst in der AfA unter. Mehr als 400 sind es bereits zwei Wochen nach Kriegsbeginn. Im Dezember sind es nur noch knapp zwei Dutzend, aber die AfA ist trotzdem proppenvoll: Der Zustrom an Flüchtlingen aus anderen Ländern, vor allem im arabischen und afrikanischen Raum, hält an. Die Belegungszahlen um die 700er-Marke, die mehrere Jahre auch eine intensive Betreuung der Bewohner ermöglichten, sind passé. Die 1500er-Grenze wird übertroffen. Selbst im kalten Spätjahr geht es nicht ohne die Unterbringung in Zelten. Die sind immerhin beheizt.

Landesgartenschau kommt nicht

Was heißt das alles für die Stadtentwicklung? Das Land betont, dass die AfA zumindest bis 2023 betrieben werde. Dass dann wirklich Schluss ist, glaubt angesichts der Flüchtlingszahlen aber kaum jemand. Die Stadt spart bei ihren Planungen für eine Landesgartenschau 2027, die teilweise auf dem Gelände der Kaserne geplant ist, von der AfA genutzte Teile aus. Apropos Landesgartenschau: Sie hätte der große Wurf für die Fläche sein können. Mit üppiger Landesförderung einen Park und ringsum neues Wohnen und Gewerbe entwickeln – dieser Traum zerplatzt im März, als Mitbewerber Neustadt den Zuschlag für die Ausstellung bekommt. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zeigt sich traurig, aber entschlossen. Für Speyer-Nord bedeutet das ihr zufolge, dass der geplante Grünzug „in seiner Größe unverändert“ kommen soll.

Nur: Jetzt muss ein anderer Durchbruch her. Und 2022 wird das nichts mehr. Für einen Grünzug müssen andere Fördertöpfe gefunden und angezapft werden. Und überhaupt müssen die als „Pionier-Quartier“ bezeichneten Flächen erst mal ins Eigentum der Stadt Speyer und der Gemeinde Otterstadt wandern. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hat den Finger drauf. Stadt und Gemeinde schließen eine Kooperationsvereinbarung ab und bekunden jeweils ihr Kaufinteresse, warten aber noch auf grünes Licht. Der Ukraine-Krieg rückt in diesem Zusammenhang im Herbst noch einmal nahe, als politische Pläne bekannt werden, auch frühere militärische Liegenschaften für die Landesverteidigung zu reaktivieren. Danach wird ein Bima-Termin in der Kaserne erst angesetzt, dann abgesagt.

Polygon im Blick

Neben ihrer Kasernen-Fläche würde die Stadt gerne auch das Polygon-Gelände in Speyer-Süd kaufen. Auf dem ehemaligen Fahrschul-Areal der Armee könnten das Tierheim, eine Schule sowie Anlagen zur Energiegewinnung entstehen, lautet ein erstes Konzept. OB Seiler träumt nun davon, dass beide Ankäufe 2023 klappen. Die 5,2 Millionen Euro dafür aus dem Etat 2022 werden weitergeschoben ...