Zum ersten Mal hat der ASV Waldsee zum Rasenturnier ein. Acht Teams wurden zugelassen zur Premiere. Die forderte am Samstag Disziplin und Kopf.

„Bei uns steht die Geselligkeit im Vordergrund“, sagt Klaus Peter Kessler, während er am Spielfeldrand die vierte Begegnung der Waldseer Hämmel verfolgt. So nennt sich das Team des ASV und macht sich seit eineinhalb Jahren über die Region hinaus einen Namen. Ein Hallenturnier richtete es bereits aus.

Auf dem Rasen geht es für die Hämmel und ihre Gastmannschaften diesmal zur Sache. Das gesellige Miteinander ist spürbar. Parallel dazu gibt’s die notwendige Portion Motivation und den Ehrgeiz, das runde Leder nach strikter Vorgabe über das Feld zu bugsieren. Wichtigste Regel dabei: Körperkontakt ist – im Gegensatz zum richtigen Fußball – tabu.

Kessler erklärt

„Das funktioniert nicht immer“, weiß Kessler. Zur Maßregelung ist der Unparteiische da. Dieser achtet ebenfalls auf die vorgegebene Geschwindigkeit. „Die Spieler müssen gehen“, macht Kessler auf eine wichtige Komponente aufmerksam. Sich zu disziplinieren, fällt den Walking Footballern in manchen Situationen schwer. Der Kopf muss mitspielen. Sonst wird’s schwierig. Zwölf Minuten dauert eine Begegnung. Eine Linie bezüglich der Ergebnisse gibt es nicht.

„Das Turnier hat angefangen mit einem 1:0 vom TuS Altrip und ging weiter mit einem 6:1 von Weinsheim“, zeigt Kessler die Wechselhaftigkeit der Torerfolge auf. Die Altriper hebt er als Turnier-Neulinge hervor. Zwei Siege und eine Niederlage erleben die nach fast drei Stunden Einsatz auf dem Platz. „Weinsheim ist absoluter Favorit“, lenkt Kessler ein. Die Rolle bleibt dem Team bis zum Schluss. Es holt den Wanderpokal zum zweiten Mal. Beim nächsten Turnier des ASV kämpft es um den Verbleib.

Hämmel wachsen

Kessler freut sich über die Entwicklung des Walking Football im Allgemeinen. „Es wird immer populärer“, merkt er an. Für ganz Deutschland gültige Richtlinien habe der Verband erstellt. Dazu gehört die Festlegung auf Ein-Meter-Tore und die Vorgabe, dass ein Ball nicht höher als ein Meter gespielt werden darf.

25 Personen bilden aktuell das Team der Waldseer Hämmel. Mit 14 fing Kessler an. In der Vorderpfalz gibt es derzeit laut Kessler 14 Walking Football-Mannschaften, in Rheinland-Pfalz 32. Die ASV-Riege besucht viele Turniere. „Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen spielen, spielen, spielen“, unterstreicht Kessler. Der Turnierplan 2026 ist voll, ein großes Ziel zum zweiten Mal: der Supercup in Berlin. Auf heimischem Boden tut sich auch weiterhin etwas. Das nächste Hallenturnier wartet.