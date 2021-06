Die TG Waldsee nimmt am Sonntag (18 bis 19 Uhr, Vereinsgelände) an den Bewegungstagen Rheinland-Pfalz teil. In Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk Sport bietet sie Aroha outdoor, Körperan- und -entspannung zu Musik im Dreivierteltakt, an. Anmeldung: Andrea Kästel, E-Mail: 1a.kaestel-gmx.de, Telefonnummer: 06236 53910.