Das Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium (FMSG) Speyer hat neue Partner in Frankreich. Es ist in Zeiten schwieriger werdender Schüleraustausche – begrenzte Motivation bei englischen Schulen, weniger Deutschschüler in Frankreich – stolz, das geschafft zu haben.

Der Antrittsbesuch einer 21-köpfigen Speyerer Schülergruppe in Paris ist gerade erfolgreich zu Ende gegangen. Das berichtet Lehrerin Christine Götz, die sie zusammen mit Kollege David Grünbeck begleitet hat. Es sei ein zusätzliches Angebot für Französischgruppen vom „Schwerd“ neben dem Austausch mit Amiens in Nordfrankreich, der nach der Corona-Unterbrechung wiederbelebt werden solle. Ihr langjähriger Kontakt mit einer französischen Lehrerin habe die neue Verbindung möglich gemacht, so Götz.

Nach Amiens könnten künftig Siebt- und Achtklässler vom FMSG fahren, nach Paris die etwas älteren Schüler, informiert die Studiendirektorin. Acht- bis Zehntklässler gehörten nun der Gruppe an, die das „Collège Jules Romains“ besuchten. Es liege direkt am Eiffelturm, berichtet Götz. Das dortige siebte Arrondissement sei eine gehobene Wohngegend. Ein Vater aus den französischen Gastfamilien habe einen hochrangigen Posten als Berater von Präsident Emmanuel Macron. Er habe den Pfälzern einen Besuch im Elysée-Palast ermöglicht – ein besonderer Programmpunkt etwa neben einer Bootsfahrt auf der Seine und einer Tour zu Montmartre. Den Präsidenten selbst hätten sie an dessen Verwaltungssitz zwar nicht gesehen, ihm aber ein Schoppenglas mit dem Schwerd-Kopf als Geschenk hinterlassen, so Götz.

Jährliche Besuche geplant

„Es ist sehr großes Glück, dass wir mit dem Collège Jules Romains eine neue Partnerschule haben“, sagt die Lehrerin. Sie hofft, dass sich der Austausch gut entwickelt und jährliche Besuche und Gegenbesuche zustandekommen. Nach der Speyerer Fünf-Tages-Visite seien die jungen Franzosen nun für einen Pfalz-Besuch im Dezember angekündigt.