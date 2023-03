Das Gymnasium am Kaiserdom hat Gutes für ukrainische Geflüchtete getan. Die Schülervertretung hat im Begegnungscafé im Gemeindezentrum St. Hedwig Geld übergeben.

„Jedes Jahr gibt es in der Vorweihnachtszeit am Kaiserdom-Gymnasium eine Spendenaktion“, so Schülersprecherin Cristina Zegermacher. Es könnten Schoko-Weihnachtsmänner mit Botschaften versehen und verschenkt werden. „Bei der Aktion 2022 wurden 800 Stück verteilt und der Erlös waren genau 304,07 Euro“, so die weitere Schülersprecherin Annabell Hack. Das Geld wurde nun in St. Hedwig überreicht, wo sich jeden Mittwoch zwischen 20 und 50 Ukrainer treffen. Laut Mitinitiatorin Caritas ist damit ein Besuch im Historischen Museum geplant.