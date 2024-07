Soziales Engagement am Gymnasium am Kaiserdom (GaK): Schülerinnen und Schüler des GaK haben mehr als 80 ihrer Schulranzen für bedürftige Kinder im Malawi gespendet. Organisiert hat die bereits vierte Teilnahme am sogenannten Rucksackprojekt der Kinderhilfsorganisation Mary’s Meals der Schulelternbeirat. Die Idee der Aktion: „Deutsche Schülerinnen und Schüler schenken afrikanischen Kindern ihre nicht mehr benutzten Schulranzen, gefüllt mit Schulmaterialien und alltäglichen Gebrauchsartikeln“, heißt es in einer Mitteilung des Schulelternbeirats. Mary’s Meals, eine schottische Kinderhilfsorganisation, versorgt nach eigenen Angaben seit 2002 hunderttausende hungernde Kinder in 17 Ländern auf fünf Kontinenten mit Schulmahlzeiten. Zusätzlich sei das Rucksackprojekt ins Leben gerufen worden, das Kindern den Schulbesuch ermögliche.

Mit der Teilnahme an der Aktion setze das GaK „ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung für bedürftige Kinder in Malawi und trägt aktiv dazu bei, dass Bildung und Ernährung als grundlegende Menschenrechte wahrgenommen werden“.