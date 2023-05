Das Gymnasium am Kaiserdom (GaK) erhält eine Schulleiterin: Cosette Neuner (50) folgt auf Hartmut Loos, wenn dieser im Sommer 65-jährig in seinen Ruhestand geht.

Ein Vertreter der Schulaufsicht hat laut Loos am Dienstag die Deutsch-, Geschichte- und Ethik-Lehrerin Neuner dem Kollegium und der Schülervertretung am GaK vorgestellt. Sie hat sich unter drei Bewerbern durchgesetzt. Die Studiendirektorin kommt von der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in Ludwigshafen-Oggersheim, wo sie derzeit zweite stellvertretende Schulleiterin ist. Zuvor war sie laut Loos am Theodor-Heuss-Gymnasium Ludwigshafen und am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Neustadt tätig.

„Wir freuen uns, dass bereits zu diesem frühen Zeitpunkt die Stellenbesetzung bekannt gegeben wurde“, so der scheidende Direktor. „Ich kann nun entspannt auf die Zukunft meiner Schule schauen“, kommentiert er. Altphilologe Loos geht zum 31. Juli in Ruhestand – nach sieben Jahren an der Spitze des 650 Schüler und 55 Lehrer zählenden GaK und zuvor zehn Jahren als Schulleiter in Neustadt.