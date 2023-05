Er ist einer der früheren französischen Militärangehörigen, die in Speyer stationiert waren und hier sesshaft geworden sind. Bei Guy Lesueur, der heute seinen 90. Geburtstag feiert, entwickelte sich daraus in sieben Jahrzehnten in der Domstadt viel ehrenamtliches Engagement.

Von Patrick Seiler

„Ich gehöre zu Speyer nach so vielen Jahren“, sagt Lesueur. „Ich fühle mich sehr wohl hier.“ Von 1953 bis 1956 war er als französischer Soldat in Speyer stationiert. Er kehrte danach nochmals für drei Jahre in sein Heimatland zurück, wurde dann jedoch Speyerer mit mehreren beruflichen Stationen, zuletzt im chemischen Untersuchungsamt. Er lebt im Norden der Stadt, wo auch seine Kinder aufgewachsen sind und er gerne die Familie empfängt. Er freue sich sehr auf den Ehrentag, betont der Jubilar. Mehrere Oberbürgermeister hätten ihren Besuch angekündigt, und auch ein Festessen mit 35 Gästen sei geplant.

Lesueur war stets als Vermittler zwischen den beiden Ländern tätig, die einst Kriegsgegner waren. Sein Vater sei aus deutscher Kriegsgefangenschaft nicht zurückgekehrt, erzählt er. Möglicherweise auch das macht seinen Einsatz für die französische Kriegsgräberfürsorge erklärbar. Er war über Jahrzehnte ihr Verbindungsmann in Deutschland, trug den offiziellen Titel des Rheinland-Pfalz-Beauftragten des Verbandes und füllte das Amt mit viel Leben. Gedankt wurde ihm dafür mit mehreren Ehrungen, unter anderem dem Großen Goldkreuz des Lafayette-Ordens als hoher französischer Auszeichnung.

„Teil meines Lebens“

„Die französischen Kriegsgräber in Landau und Speyer wiedereinzurichten, war ein wichtiges Teil meines Lebens“, sagt Lesueur. Über die deutsch-französische Freundschaft könnte er „einen Roman schreiben“. Geschichte geschrieben hat er mit seiner Biographie, weshalb auch das Historische Museum der Pfalz auf ihn aufmerksam wurde: Die beliebte Ausstellung „Rendezvous – Frankreichs Militär in der Pfalz 1945 bis 1999“ hat er mit mehreren Exponaten aus seiner persönlichen Sammlung bereichert.