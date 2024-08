Der in Speyer lebende Dieter Wenger, gebürtiger Mainzer, wurde mit der Gutenberg-Plakette der Stadt Mainz ausgezeichnet. Im Rahmen einer Feierstunde verlieh der Mainzer OB Nico Haase, die höchste Auszeichnung im kulturellen Bereich.

Seit 62 Jahren baut er die Motivwagen für den Mainzer Carneval Club, die beim traditionellen Rosenmontagsumzug in Mainz immer für große Aufmerksamkeit sorgen. Ideengeber, Gestalter und Erbauer ist er. Der Dank des OB galt auch Wengers Ehefrau Hannelore, die ihn in dieser Zeit stets tatkräftig unterstützte.

In der Laudatio, in der er Wengers Lebens in symbolischen Festwagen vorbeiziehen ließ, skizzierte er Wengers Werdegang. Er würdigte den 84-jährigen Wenger für dessen Beitrag für die Mainzer Fastnacht, die als Publikumsmagnet auch ein Wirtschaftsfaktor ist. Dass Wenger auch für viele Mainzer Fastnachtsvereine Festwagen baute, ebenso für das ZDF und die Mainzer Universitätsklinik, sei am Rande erwähnt.

Sein Eingangstor zum Brezelfest

Dieter Wenger dankte in seinen Worten den Vereinen, den Wegbegleitern und seinem Team in seiner Firma. Danke sagte er auch seiner Familie und seiner Ehefrau.

Wenger ist seit Jahrzehnten Speyerer Bürger und Ehrenmitglied im Verkehrsverein Speyer, dort gestaltete und baute er maßgeblich die Festwagen für das Brezelfest und das imposante Eingangstor mit dem Speyerer Brezelbu.

Im Frühjahr kündigte Wenger an, dass dies seine letzte Fastnachtskampagne sei. Die Nachfolge in Mainz ist noch offen und macht nicht nur den dortigen Narren große Sorgen.